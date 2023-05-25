Киев и Крым отчитались о сбитых беспилотниках
Украина ночью предприняла очередную попытку атаки беспилотников на Качу под Севастополем, где находится российский военный аэродром.
«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.
Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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О вражеских БПЛА сообщил и глава Крыма Сергей Аксёнов.
«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет».
В свою очередь украинские власти заявили, что силы ПВО сбили все российские беспилотники, двигавшиеся на Киев.
«Атака была массированной. Враг продолжает использовать тактику нападения в несколько волн с интервалами между группами атакующих дронов… Армия Кремля пытается истощить нашу ПВО. Дудки!» – написал глава киевской военной администрации Сергей Попко.
Он подсчитал, что «Шахиды» летели на Киев уже двенадцатый раз за май, перед этим была пауза в четыре дня – самая длинная за последнее время.
Впрочем, беспокойные ночи под грохот взрывов (то ли попаданий, то ли «успешной» ПВО – остается только гадать в условиях цензуры) становятся традицией уже не только от Киева – минувшей ночью «Герани» наведались и на Западную Украину. Как минимум, сообщалось о попытках ВСУ сбить их во Львовской, Хмельницкой и Ровенской областях.
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