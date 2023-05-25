Киев и Крым отчитались о сбитых беспилотниках

Михаил Рябов.  
25.05.2023 07:26
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Крым, Россия, Украина


Украина ночью предприняла очередную попытку атаки беспилотников на Качу под Севастополем, где находится российский военный аэродром.

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько  беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Украина ночью предприняла очередную попытку атаки беспилотников на Качу под Севастополем, где находится российский...


О вражеских БПЛА сообщил и глава Крыма Сергей Аксёнов.


«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет».

В свою очередь украинские власти заявили, что силы ПВО сбили все российские беспилотники, двигавшиеся на Киев.

«Атака была массированной. Враг продолжает использовать тактику нападения в несколько волн с интервалами между группами атакующих дронов… Армия Кремля пытается истощить нашу ПВО. Дудки!» – написал глава киевской военной администрации Сергей Попко.

Он подсчитал, что «Шахиды» летели на Киев уже двенадцатый раз за май, перед этим была пауза в четыре дня – самая длинная за последнее время.

Впрочем, беспокойные ночи под грохот взрывов (то ли попаданий, то ли «успешной» ПВО – остается только гадать в условиях цензуры) становятся традицией уже не только от Киева – минувшей ночью «Герани» наведались и на Западную Украину. Как минимум, сообщалось о попытках ВСУ сбить их во Львовской, Хмельницкой и Ровенской областях.

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