Киев в ярости: ДНР работает на опережение, сорвана крупная операция

18.01.2019, Донецк, Александр Гусар

После срыва планов химической диверсии в прифронтовом Мариуполе, для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции, украинское руководство терроризирует как подчинённых, так и мирных жителей проверками и допросами, пытаясь найти утечки информации.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После разоблачения преступных намерений командования оккупационных войск провести теракт с применением отравляющих веществ, украинское руководство временно отложило реализацию своих планов, но полностью не отказалось от них. Гарантированный резонанс и реакция мировой общественности на террористический настрой Киева, как и на действия ИГИЛ в Сирии, не дают покоя первым лицам Украины», – отметил он.

«Нашей разведкой отмечается проведение украинскими спецслужбами подготовительных мероприятий на объектах гражданской инфраструктуры в целях организации терактов на подконтрольной Киеву территории. Рабочие группы СБУ под легендой проверки защищенности, регулярно наведываются на предприятия, находящихся в зоне операции оккупационных сил и прилегающих районах, на которых содержатся запасы химических веществ. Реальная цель их визита – это оценка запасов находящихся там химикатов, а также возможных последствий техногенных катастроф, после проведения украинскими спецслужбами диверсий на этих объектах», – добавил представитель оборонного ведомства.

Басурин заверил, что в ДНР осведомлены о всех планах, которые вынашивает украинское военное руководство, что позволяет работать на опережение.

«Как мы заявляли ранее, противник готовил наступательные действия в конце прошлого года. Агрессивные планы оккупантов были сорваны. По этому поводу в украинском Генштабе и штабе операции оккупационных сил до сих пор проходят разбирательства.

От надежного высокопоставленного источника нам стало известно, что сотрудники СБУ проводят допросы персонала железнодорожных станций Константиновка и Артемовск. Скрытая переброска эшелонов с техникой и личным составом в зону боевых действий, спланированных к участию в наступлении, сорвалась и спецслужбы пытаются найти виновных», – рассказал он.