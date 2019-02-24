Киевская журналистка разгромила майданщиков в эфире ТВ

24.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине никто уже не верит в наказании виновных за убийства на Евромайдане. Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказала киевский журналист Светлана Крюкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если матери погибших на Майдане с другой стороны не верят в это (расследование убийств – прим. ред.), то что уже говорить про матерей беркутовцев…

Мне очень тяжело наблюдать, когда на теме Майдана начинают пиариться как представители власти, так и «герои революции», которые там были, которые всегда почему-то подчеркивают свою какую-то особенную роль в том моменте. Они видят себя, как они боролись, носили. А где ваша прыть сейчас?

Представляете, каким бы героем сейчас выглядел детектив, следователь или прокурор, который раскрыл бы хотя бы одно преступление на Майдане? Этот человек мог бы претендовать на любую политическую должность в стране, как прокурор и следователь, который раскрыл бы убийство Павла Шеремета.

Ребята, направьте свою прыть на эти дела, а не на пиар на Майдане. Вот о чем я хочу сказать», – заявила Крюкова.

При этом журналист отметила, что вместо расследования реальных преступлений Майдана, действующая власть придумывает для отвода глаз фиктивные расследования, как это произошло с «покушением на убийство» беглого российского либерала Аркадия Бабченко.

«Когда у власти есть хотя бы маленькая зацепка, чтобы что-то рассказать о расследовании, они начинают варить кашу из топора. То даже если у них ничего нет – они берут Бабченко, обливают его томатным соком, укладывают на пол и делают на этом большую историю.

Понятно, что если бы у них сейчас была не то, чтобы зацепка, а хотя бы что-то, они бы к каждой годовщине Майдана устраивали пресс-конференцию и рассказывали об этом. Но ничего нет.

Более того, исходя из частоты встреч и основного куратора этой темы, из общей деполитизации этой истории, есть основание предполагать, что тему умышленно замалчивают. Её умышленно выводят из повестки дня», – резюмировала Светлана Крюкова.