Киевские гауляйторы снова анонсируют экстренные отключения

21.11.2022  14:39 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Киев, Происшествия, Украина, Энергетика


Власти Киевской области объявили недействительными графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщила Киевская областная военно-гражданская администрация.

Власти Киевской области объявили недействительными графики стабилизационных отключений электроэнергии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«В настоящее время в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК «Укрэнерго» предоставила распоряжение провести экстренные отключения света», – отмечается в сообщении.

При этом в ДТЭК Киевские региональные электросети проинформировали, на данный момент графики стабилизационных отключений недействительны.

«Энергетики вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», – заверили в администрации.

Стоит заметить, что в последние дни ситуация с электричеством в ряде населенных пунктов Киевской области значительно улучшилась.

«Если раньше у нас отключали свет каждые четыре часа, то сейчас только раз день, да и то не всегда, – рассказала «ПолитНавигатору» жительница Ирпеня Светлана П. – В некоторых районах свет есть сутки-двое, хотя раньше их отключали. Правда, теперь [после объявления об экстренных отключениях] не знаю, что будет. Но пока свет у нас есть целый день».

Похожим образом обстояла ситуация и в других прилегающих к столице населенных пунктах – Коцюбинском, Вишневом, Буче, Гостомоле.

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