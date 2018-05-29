29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Киевские соседи узнали о смерти Бабченко из передачи российского ТВ

Женщина, представившаяся Викторией, сообщила «Громадському ТВ», что услышала о смерти журналиста Аркадия Бабченко из передачи российского телевидения, которое, вообще то, запрещено на Украине.

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«Я живу в соседнем подъезде, но как раз в это время гуляла с собакой и ничего не видела и не слышала. Узнала о случившимся из российского ТВ. У нас тут место людное и спокойное. В прошлом году, правда, адвоката убили, но вообще спокойно», – сказала Виктория.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из России Бабченко был застрелен сегодня у себя дома. Он скончался в машине «скорой помощи».