Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политические убийства, Украина

Киевские соседи узнали о смерти Бабченко из передачи российского ТВ


Женщина, представившаяся Викторией, сообщила «Громадському ТВ», что услышала о смерти журналиста Аркадия Бабченко из передачи российского телевидения, которое, вообще то, запрещено на Украине.

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«Я живу в соседнем подъезде, но как раз в это время гуляла с собакой и ничего не видела и не слышала. Узнала о случившимся из российского ТВ. У нас тут место людное и спокойное. В прошлом году, правда, адвоката убили, но вообще спокойно», – сказала Виктория.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из России Бабченко был застрелен сегодня у себя дома. Он скончался в машине «скорой помощи».

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