Киевский аналитик: Дипломатия Путина – это поражение Украины

Вадим Москаленко.  
04.02.2023 13:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Москва готова обсуждать судьбу Украины только с западными хозяевами Киева, спонсирующими бандеровский режим, в первую очередь с США.

Такой вывод следует и прозвучавшего в эфире телеканала «ATR» заявления заместителя главы правления так называемого украинского «Института Черноморских стратегических исследований» Александра Хараы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва готова обсуждать судьбу Украины только с западными хозяевами Киева, спонсирующими бандеровский режим, в...

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«Русские постоянно говорят: «Мы готовы решать по Украине». Имеется в виду, что Украина не является самостоятельным субъектом. Что русские должны сесть за стол переговоров с американцами, и договориться, что они не расширяют НАТО, «берут свои манатки и убираются с Европы». Но, безусловно, Крым, Донецк и Луганск их.

Такие переговоры, с точки зрения русских, должны идти о дальнейшем разделе Украины и деструкции украинского суверенитета. Украина должна перестать быть независимой, суверенной, должна быть в сфере влияния РФ, и должны быть определённые инструменты влияния России», – сказал Хара.

Он подчеркнул, что в таком случае на Украину вернётся Русский мир со всеми его составляющими.

«Поэтому дипломатия для Путина – это поражение Украины, это раздел Украины, как своё время Польши, и это влияние РФ на дела Европы. Безусловно, это абсолютно неприемлемо ни для Украины, ни для Европы в целом, и, слава Богу, США», – резюмировал эксперт.

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