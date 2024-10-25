Киевский эксперт: Украина – это последнее, о чём думал Гутерриш, спеша на самолёт до Казани

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Своей поездкой в Казань генсек ООН Антониу Гутерриш продемонстрировал полное безразличие Запада к Украине на фоне собственных проблем.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое мнение, что когда Гутерриш принимал решение ехать в Казань, последнее, о чем он думал – это Украина. Я понимаю то, что с точки зрения Украины мир вращается вокруг Украины. Но хорошо бы немножко нам всем эту когнитивную ловушку фильтровать. Поэтому, что для меня, кажется, главная причина посещения саммита Гутерришем связана с потенциальным китайским элементом реформирования глобальных институтов», – подчеркнул политолог.

«Гутерриш – представитель глобальных институтов, которые на данный момент находятся в полном катастрофическом состоянии. Они находятся в состоянии, с одной стороны, бесполезности, с другой стороны, бездействия, с третьей стороны, полной потери репутации. Причем не столько на Украине, сколько, например, на Ближнем Востоке. И на этом фоне повестка в место, где одна из повесток обсуждений особенно – это размышления о том, гипотетические сценарии, как бы нам все-таки в эти мертвые институты снова какой-то свежий смысл им придать. Разумеется, ему важно туда ехать. А что по этому поводу думает украинский МИД, это для него дело десятое», – подытожил Щелин.