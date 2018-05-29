29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевский миллионер и экс-юрист Януковича заинтересовались картиной об отдыхе Порошенко

Зам главного редактора скандального украинского интернет-ресурса “Страна” Светлана Крюкова сделала на своей страничке в соцсети обьявление о продаже картины «Petr и Мальдивы», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Крюкова дала описание продаваемой картины:

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“Масло, холст. Размер 1метр на 90. Стартовая цена – 100 долларов.

Ставки делайте в комментах под постом, или в личку. Картина заряжена на летний отдых и райское благополучие вопреки всему. Объявляю аукцион открытым. Окончание – в 14.00”, – написала она.

Судя по комментариям под постом Крюковой, это обьявление – очередной стеб журналистов издания над украинским президентом. Напомним, в Киеве издание “Страна” считается нелояльным к Петру Порошенко и его главред Игорь Гужва был вынужден попросить политубежища в Австрии.

В обсуждении у Светланы Крюковой киевский миллионер и совладелец развлекательного центра Гарик Корогодский пишет, что якобы готов купить картину за 4000 единиц в неуказанной валюте, а сама картина якобы нужна “для кружка дартс, в синагогу”.

Комментарием ниже, проживающий в Австрии бывший главный юрист Януковича Андрей Портнов пишет, что “учитывая, что животное платит налоги в России, предлагаю рубль”.