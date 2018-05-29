Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 792 просмотров
Киев, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина

Киевский миллионер и экс-юрист Януковича заинтересовались картиной об отдыхе Порошенко


Зам главного редактора скандального украинского интернет-ресурса “Страна” Светлана Крюкова сделала на своей страничке в соцсети обьявление о продаже картины «Petr и Мальдивы», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Крюкова дала описание продаваемой картины:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“Масло, холст. Размер 1метр на 90. Стартовая цена – 100 долларов.
Ставки делайте в комментах под постом, или в личку.  Картина заряжена на летний отдых и райское благополучие вопреки всему. Объявляю аукцион открытым. Окончание – в 14.00”, – написала она.

Судя по комментариям под постом Крюковой, это обьявление – очередной стеб журналистов издания над украинским президентом. Напомним, в Киеве издание “Страна” считается нелояльным к Петру Порошенко и его главред Игорь Гужва был вынужден попросить политубежища в Австрии.

В обсуждении у Светланы Крюковой киевский миллионер и совладелец развлекательного центра Гарик Корогодский пишет, что якобы готов купить картину за 4000 единиц в неуказанной валюте, а сама картина якобы нужна “для кружка дартс, в синагогу”.

Комментарием ниже, проживающий в Австрии бывший главный юрист Януковича Андрей Портнов пишет, что “учитывая, что животное платит налоги в России, предлагаю рубль”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть