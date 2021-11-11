Киевский политолог рассказал об уничтожении прав русскоязычных на Украине

Киевская власть закрывает рот русскоязычным гражданам Украины и постоянно атакует партии, их представляющие, чтобы уничтожить коммуникацию и права.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявил политический эксперт Денис Жарких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сегодня делает украинская власть, поддерживает украинский язык? Да никакого украинского языка она не поддерживает, даже коммунисты делали значительно больше.

Власть ломает коммуникационное пространство, закрывают рот русскоязычным гражданам и уничтожает их права, идёт атака на оппозицию, которая поддерживает русскоязычных граждан.

Я могу сказать, что реально русскоязычных граждан больше, чем украиноязычных, и вся статистика – обыкновенное шельмование. Есть определённая часть русскоязычных граждан, 30 процентов, которые говорят только на русском языке – это миллионы людей. А 70 процентов не украиноязычные, а двуязычные, а чисто украиноязычных – меньшинство», – сказал Жарких.