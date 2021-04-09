Киевский пропагандист требует не затягивать с войной за Крым

09.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Украине нужна быстрая военная кампания по захвату неподконтрольных ей территорий.

Об этом в эфире «Военного телевидения Украины» заявил журналист-пропагандист, бывший крымчанин Роман Бочкала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бочкалы, Украина должна была начать «АТО» в Крыму во время «русской весны» 2014 года.

«Опыт Афганистана, где война уже продолжается порядка 40 лет, демонстрирует, что войну нужно вовремя останавливать и быстро заканчивать, потому что потом страна уже в заложниках войны, потому что все силы государства бросаются только лишь на войну. Потому этот опыт должен быть полезным и для Украины, что мы, как страна, должны, конечно, вернуть свою оккупированную территорию, аннексированную территорию.

Возможно, в том числе за счет военного компонента, но самое главное – не растягивать это на десятилетия. Как мы это увидели недавно на примере Азербайджана, который вернул потерянные территории. Острая фаза военной операции, которую сейчас уже все называют второй Карабахской войной, она длилась 44 дня. Да, к ней готовились несколько лет, но длилась она достаточно короткое время. И это еще раз демонстрирует, что нельзя эти вещи растягивать надолго, потому что потом тяжело завершать…

Я абсолютно уверен, и чем дальше, тем больше, что это военное противостояние должно было начаться в Крыму. И тогда там бы оно и закончилось, потому что Россия, я уверен абсолютно, не была готова к открытому военному противостоянию с суверенным государством Украина», – заявил Бочкала.