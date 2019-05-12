Киевский школьник ошарашил пропагандонов Коломойского

12.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Телеканал беглого олигарха Игоря Коломойского «1+1» показал сенсационное для сегодняшней Украины интервью со школьником из Киева, участвовавшим в шествии «Бессмертный полк» на 9 мая.

16-летний киевлянин Иван заявил, что пришел почтить память участников именно Великой Отечественной войны, а не «Второй мировой», каковой ранее постановила считать её Верховная Рада при отсутствии всякого сопротивления фракции «Оппоблока».

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Когда украинские пропагандисты попросили привести пример современных героев, намекнув на «небесную сотню», Иван смело высказал свое отношение к боевикам Евромайдана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Небесная сотня» это герои? Какие они герои? Они погибли за идеи капитализма», – ответил школьник, посмеявшись на вопросом.

«А деды за какие идеи погибли?» – с надеждой «уделать» подростка уточнила сотрудница «1+1».

«За наши, за общие, народные», – отрезал молодой человек.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» публиковал видеозапись, на которой видно, что жители Киева возложили множество цветов к памятным плитам с названиями городов-героев Москвы, Ленинграда и Волгограда, расположенных у подножия монумента Родина-мать.