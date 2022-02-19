Киевский журнал: Ядерные ракеты маркируют территорию СНГ российской

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Новости Украины

Москва планирует прочертить ядерным оружием новые границы на постсоветском пространстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет один из главных рупоров киевской антироссийской пропаганды журнал «Український тиждень».

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«И в Москве, и на Западе прекрасно знают, что настоящие пограничные столбы РФ – это ядерные ракеты. Там, где они есть, присутствие России безоговорочно», – пишет издание.

Журнал утверждает, что в Белоруссии хотят изменить конституцию страны так, чтобы она предусматривала возможность размещения ядерного оружия на территории страны.

«На самом деле речь будет идти об окончательной маркировке территории как российской: как только первое подразделение ракетных войск стратегического назначения РФ вступит на боевое дежурство в Беларуси, произойдет историческое «цементирование» страны. Это, в свою очередь, пробудит аппетит навязать свой ракетный щит Армении, испытывающий угрозу со стороны Азербайджана, испуганному протестами режиму Токаева в Казахстане и остальным партнерам из ОДКБ», – считает издание.

Отмечается, что размещение российских ядерных ракет в Латинской Америке маловероятно, чего не скажешь о постсоветском пространстве.

«Здесь, похоже, Кремль будет чертить границы ядерными ракетами и будет мотивировать это стремлением «остановить продвижение НАТО на восток». Хорошая новость для нас здесь состоит в том, что такая политика может поставить на паузу вторжение в Украину (до полномасштабного политического кризиса в нашей стране, спровоцировать который пока не удается). Плохая – в том, что Крым также нашпигуют ракетами, чтобы исключить его возвращение», – резюмирует «УТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский военный эксперт объяснил, что, обладая ядерной триадой и средствами доставки ракет, Россия для Украины является недосягаемой величиной.