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Киевские власти, которые так громко кричат о глобальном «саммите мира», позволили всем остальным игрокам международной политики «аж до Януковича» строить планы прекращения войны – из-за отсутствия внятного украинского.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме американских версий финиша войны, есть китайская версия. Они, опять же, предлагают заморозить войну на этой линии, а дальше происходит немного конспирологическая штука. Нет доказательств, есть анализ и определённые сливы информации. Китай всю свою историю – одним из наезженных камней международной политики была стабильность границ. …Прозвучал этот классический многотысячелетний тезис китайской дипломатии – мы против того, чтобы вы присоединяли что-нибудь от Украины, даже Крым с Донбассом. Мы же положили 500 тысяч китайцев за то, чтобы нанести серьёзный удар по Корее, и фактически мы, китайцы, создали Северную Корею. Вы должны на той территории, которую оккупировали, создать ещё одну Украину», – рассуждал Луценко.

Он добавил, что в его словах нет ничего смешного.

«Конечно, можно посмеяться с такой конспирологии, но только это объясняет, какой холеры Януковича привезли вместе с Путиным в Минск. Только это объясняет определённую активизацию бывших недобитков в Москве… Ты просто подумай, до чего мы докатились, что наша власть, которая так громко кричит о глобальном «саммите мира», в действительности позволила всем остальным игрокам международной политики аж до Януковича строить планы из-за отсутствия нашего собственного плана», – возмущался экс-генпрокурор.