26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Колониальная демократия, Крым, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Климкин: Мирное решение конфликта невозможно, Украина зовет США в Черное море

Украина будет предлагать Западу ввести боевые корабли в Черное море для оказания давления на Россию после инцидента возле Керченского пролива.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на экстренном заседании Верховной Рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевым заданием является наказание России и укрепление  санкций. Третьим, конечно, наращивание присутствия безопасности наших партнеров в Черном море, учитывая на сознательную эскалацию ситуации со стороны России», – сказал министр.

«После принятия Верховной Радой по введению военного положения и сразу после его публикации в СМИ мы сообщим генсеку ООН про право Украины на самооборону… Хотя, конечно, мы будем пытаться решить ситуацию мирным способом, но мы видим, что это с Россией невозможно», – подчеркнул Климкин.

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