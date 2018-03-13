13.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Климкин обещает добиться осуждения России

Украина намерена создать неформальную «группу друзей Крыма» и добиться в ее рамках осуждения действий России в Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы добьемся осуждения России международным судом ООН. Когда мы доведем это решение до того, что Россия будет осуждена, Россия уже не сможет из этого выпрыгнуть поскольку тогда мы пойдем во все суды и сможем имплементировать это решение. Тогда уже нельзя будет сказать, что мы не отменяем запрет Меджлиса, нельзя будет сказать, что мы берем в армию на территории оккупированного Крыма. И не забывайте, что у нас есть и другое. Мы обязательно подадим в июне этот меморандум. Первый меморандум по Конвенции о морском праве мы уже подали. Следующий меморандум будет 12 июня, о нарушении Россией Конвенции о запрете на финансирование терроризма и о запрете расовой дискриминации. Сам факт, что Россию обвиняют в расовой дискриминации и финансировании терроризма, делает Россию.. там, где она есть. Посмотрите, кто в принципе начинает доверять России? То, что произошло в Крыму, то, что произошло на Донбассе, то, что произошло в Сирии, что сейчас происходит в Британии с использованием химического оружия. Если это будет окончательно доказано, Россия поставила себя в один ряд с кем? С Северной Кореей, Сирией и с Ираком Саддама Хусейна. Это ее компания», – сказал он.