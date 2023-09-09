Климкин: Западная помощь под угрозой. Осенью начнется новая политическая реальность

На Западе будут использовать украинскую коррупцию для прекращения помощи киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Я в Европе уже вижу людей, которые хотят «съехать» и говорят: понимаете, а у вас же здесь коррупция, а здесь оно сложно, а давайте еще поговорим, все эти истории, которые будут использоваться нашими врагами», – сказал Климкин в интервью, которое публикует киевское антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

В свою очередь журналист с тревогой заметил, что даже президент Литвы Гитанас Науседа назвал украинскую в числе факторов, оказывающих большое влияние на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву.

«Я не вижу пока влияния этого восприятия, этих разговоров непосредственно на поставки оружия, не вижу, как это будет отражаться, например, на дискуссии в Рамштайне через полторы недели. Но политически такие дискуссии 100% будут раскручиваться. Посмотрите на ситуацию в Германии, там правая партия, которую реально тянут за шиворот россияне, [набирает] 20%. В некоторых федеральных землях, я смотрел позавчера, мне друзья сбрасывали последние опросы, 29%. То есть первая партия, не просто вторая, а уже первая в некоторых федеральных землях. И они 100% в Бундестаге будут поднимать этот вопрос, в других странах тоже. И это опять-таки не то, какой реально масштаб коррупции в Украине, это сознательная манипуляция», – говорит экс-министр.

Он ожидает, что такого рода проблемы для Украины ожидаются и в других странах.

«Мы с вами поговорили о Штатах и всегда о Штатах, но в следующем году выборы очень непростые в Европарламент, где правые будут пытаться прыгать, какие бы у них ни были рейтинги. Кстати, в этом месяце, если не ошибаюсь, 30 числа выборы в Словакии, где могут прийти те, кто гораздо больше любит русских. Польские выборы, много чего. И мы не должны давать поводов нашим врагам просто раскручивать эти вопросы, поскольку опять-таки мы попадем на политическое минное поле. Когда психологическая усталость, это абсолютно нормально, психологическая усталость может быть и мы можем говорить с нашими друзьями и с людьми. Но если она накладывается на то, что «а чего мы помогаем этим украинцам, они же все-таки коррумпированные», помните, мы всегда об этом говорили? Теперь вы ими вдохновляетесь, теперь они крутые? Да нет, на самом деле они такие, как все, коррумпированные. Конечно, им нужно помогать, но не так, как мы помогали эти полтора года. И эти разговоры начнутся этой осенью, я боюсь, сначала из-под одеяла, а потом на полную», – опасается Климкин.

Он считает, что для Украины «этой осенью начнется другая политическая реальность».