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Российская стратегия ударов по критической инфраструктуре Украине весьма эффективна.

Об этом в студии польского издания Gazeta Wyborcza заявил бывший руководитель Департамента надзора за вооруженными силами в Бюро национальной безопасности Польши генерал Ярослав Крашевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, на каком этапе сейчас находится украинская война.

«Это очередной год, когда с приближением зимнего сезона линия фронта стабилизируется, переходя в состояние стагнации, напоминающее боевые действия времен Первой мировой войны. Разница лишь в том, что российская сторона сейчас любой ценой активно пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в ключевых точках по всей Украине», – сказал Крашевский.

У него поинтересовалсь, насколько эффективной будет такая тактика русских.

«Это будет эффективно, поскольку русские обладают значительным потенциалом, во-первых, в плане живой силы, которая существенно превосходит украинскую. Во-вторых, их экономика переведена на военные рельсы. В-третьих, сотрудничество с Ираном позволило им наладить собственное производство беспилотных летательных аппаратов, в том числе, новейших моделей с реактивными двигателями. Они будут использовать массированные авиаудары по ключевым объектам инфраструктуры – системам тепло- и энергоснабжения, топливным объектам, а также дорожным и железнодорожным сетям», – описывает ситуацию генерал.

По его словам, в итоге украинцам придется бежать в более безопасную Европу.

«Очевидно, что этим людям придется преодолевать территории, охваченные

активными боевыми действиями. Они будут проходить через крупные транспортные узлы, что существенно затруднит перегруппировку украинских сил. Более того, оказавшись на территории ЕС, они спровоцируют очередную

дискуссию: принимать их или нет? Должна ли Европа продолжать поддерживать Украину в ее борьбе, или же ей следует прекратить поддержку? Подобными действиями — помимо самой гуманитарной катастрофы — русские продолжат влиять на наше общественное сознание, стремясь подорвать нашу поддержку и разрушить логистику, необходимую для выживания Украины», – тревожится Крашевский.

При этом он не согласился с ведущей, предположившей, что следует готовиться к наплыву миллиона украинцев. Генерал говорит, что эта цифра может быть «гораздо больше».