Когда Россия полностью лишит Украину доходов от транзита

19.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Россия полностью лишит Киев доходов от транзита российского газа через украинскую территорию после выхода строящихся газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» на полную мощность.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал украинский эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В теории, если «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут запущены и будут эксплуатироваться на полную мощность, то существует теоретическая возможность полного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

Но это теоретическая возможность. Я, все-таки, уверен в том, что какие-то объемы транзита сохранятся, где-то в районе 20-25 миллиардов кубических метров, поскольку есть страны, куда российский газ выгоднее качать через Украину», – резюмировал Марунич.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука о том, что Петр Порошенко, ранее требовавший гарантий по сохранению объемов прокачки российского газа через свою территорию, на переговорах с Меркель был вынужден согласиться с ролью резервного маршрута в момент пиковых нагрузок в холода.