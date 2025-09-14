«Когда-то и вы будете в НАТО»: Стубб призвал Украину держаться до конца СВО

Игорь Шкапа.  
14.09.2025 21:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 230
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Запад не готов дать Украине военные гарантии.

Об этом антироссийской пропагандистке Наталье Мосейчук, обслуживающей интересы Банковй, заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не готов дать Украине военные гарантии. Об этом антироссийской пропагандистке Наталье Мосейчук, обслуживающей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда война закончится, будет создана коалиция желающих с четкой военной стратегией и решениями для гарантий безопасности. Но основой гарантий будет украинская армия, которую поддержит Европа, а Соединенные Штаты обеспечат тыл», – вещал финский президент.

Второй гарантией безопасности он называет членство в ЕС, тем самым фактически признав военный характер этого объединения.

«И так будет. Все понимают, что Украина станет членом ЕС. И снова это полный стратегический провал Путина, потому что Путин хотел отрицать существование и суверенитет Украины, сделать ее российской. А вышло наоборот. Украина стала еще больше Украиной и стала европейской. И я лично верю, что в конце концов она должна стать членом НАТО. Этот день тоже настанет», – трепался Стубб.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить