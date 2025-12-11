Зеленскому грозят прямым неподчинением приказу о выходе из Донбасса

Игорь Шкапа.  
11.12.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 618
 
В случае, если ВСУ получат приказ покинуть оставшуюся часть Донбасса, многие подразделения не подчинятся.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Суспильнэ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«У нас нельзя отдать приказ выйти во время войны с территорий, которые не оккупированы… Верховный главнокомандующий не дает такого приказа. Ну, в принципе, он берет на себя ответственность, но далее потребуют письменный приказ. У меня вопрос: будут ли при этом всем учтены новые рубежи обороны.

Но многие не будут выполнять такой приказ, потому что он, по крайней мере, противоречит сегодняшним законам Украины. Надо что-то менять в законах, потому что я не знаю, как это у военных воспринимается. Это первое…

Говорят, там немного другая модификация, что это будет какая-то серая зона, она будет под чьим-то контролем. Без разницы, это все равно отдали свою территорию», – заключил Чалый.

