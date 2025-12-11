Укро-дипломат: Ответ Зеленского Трампу – наш чисто украинский блеф

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский вместо того, чтобы соглашаться с Дональдом Трампом, настаивающем на проведении выборов, должен был предпринять другие шаги.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Суспильнэ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Президент сказал: «Мы же выиграли выборы в 19-м году. Почему мы отдавать будем?». Это его цитата. То есть коалиция не нереальна, но не существует. Правительство на основе несуществующей де-факто коалиции. Почему не сделает президент эти шаги, показав Трампу, что у нас демократия», – недоумевал Чалый.

Он не понимает, почему Зеленский заявляет, что еще не определился с двумя министрами, хотя это полномочия парламента по конституции.