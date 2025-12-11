Укро-дипломат: Ответ Зеленского Трампу – наш чисто украинский блеф
Владимир Зеленский вместо того, чтобы соглашаться с Дональдом Трампом, настаивающем на проведении выборов, должен был предпринять другие шаги.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Суспильнэ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Президент сказал: «Мы же выиграли выборы в 19-м году. Почему мы отдавать будем?». Это его цитата. То есть коалиция не нереальна, но не существует. Правительство на основе несуществующей де-факто коалиции. Почему не сделает президент эти шаги, показав Трампу, что у нас демократия», – недоумевал Чалый.
Он не понимает, почему Зеленский заявляет, что еще не определился с двумя министрами, хотя это полномочия парламента по конституции.
«У нас контроля взаимного власти нет. У нас нет ротаций, которые могут быть во время “без выборов”. В конце концов, а чего тогда не сделали местные выборы, которые не нуждались в полном контроле всей территории и голосования военных – провести там, где позволяют условия.
Как украинец я поддерживаю такой ответ [Зеленского Трампу]: хотите выборов? Окей, только безопасность, только условия. Но как гражданин я знаю, что это блеф президента Зеленского, потому что он не делает сейчас то, что можно было бы сделать», – считает дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: