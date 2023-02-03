Коломойский сумел вывезти из Крыма больше миллиарда долларов

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Украинский олигарх Игорь Коломойский вывез из Крыма больше 1 миллиарда долларов наличными, а директор предприятия общества слепых «Крымпласт» Эдуард Брославский – заводское оборудование на Украину.

Об этом глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они пытались деньги отсюда любыми путями вывезти, – заверил он. – Уже даже такой пример, что в процессе национализации, когда заводились временные дирекции, мы имеем один случай – руководство вместе с бухгалтерией пытались скрыть финансы и везти за территорию республики. Но вовремя люди подсказали, и служба безопасности опередила вывоз порядка 3 миллионов рублей. Учредители дают команду, пытаясь спасти последнее, всё, что можно. Предпринимателями их не хочу называть, вся эта украинская братия очень-очень аморальна. Мы, например, проводили вчера встречу с коллективом «Крымпласт». Хорошее известное предприятие общества слепых. В 2014 году руководство этого завода, пока мы тут были заняты организацией референдума, формированием органов власти, не просто деньги вывезло, а разобрали станки, погрузили и успели вывезти через границу. Это не говоря о том, что Коломойский вывез больше 1 миллиарда долларов, точную сумму не знает никто».

Константинов напомнил, что сегодня Госсовет Крыма принял решение национализировать большое количество объектов и предприятий, принадлежащих украинским политикам и бизнесменам.

«Это «Вилла Елена» в Ялте, хорошо знакомый «пятизвёздочный» отель, это завод холодильного оборудования в Красноперекопске украинского олигарха Александра Ярославского – крупнейший завод Российской Федерации в данной сфере и высокорентабельный, успешно работающий. Кроме этого, пансионат «Горняк», который принадлежит Ахметову, кинотеатр IMAX в Ялте –известный и популярный среди местных жителей и принадлежащий Арсению Яценюку. Мне известный Альминский завод стройматериалов, потому что я оттуда родом и начинал свою деятельность на этом заводе, принадлежит Таруте. Ну более мелкие предприятия», – перечислил крымский спикер.

По словам Константинова, перечень объектов определяет Антитеррористическая комиссия, проверяя достоверность сведений о том, что предприятие по-прежнему принадлежит зарубежным собственникам через подставные или аффилированные структуры, работает, приносит доход своим учредителям, который непонятно куда идёт.

«С этим надо распрощаться, но ни в коем случае это не касается тех граждан, которые добросовестно исполняют свои обязательства, платят налоги и не участвуют в поддержке противников спецоперации, не имеют подтверждённых данных о том, что связаны с этим террористическим режимом. Хотя, откровенно говоря, там уже таких людей практически не осталось», – заключил Константинов.

Напомним, Госсовет Крыма согласовал прием в республиканскую собственность более 500 объектов. Помимо вышеупомянутых, экспроприированы здание бывшего офиса «Укрсиббанка» на площади Куйбышева в Симферополе, Керченский рыбоконсервный завод «Пролив», спортивный центр футбольного клуба «Динамо Киев» в Орджоникидзе и земельный участок в бухте Двуякорная, пансионат «Севастополь» в центре Ялты, гостиница «Горное солнце» в Алупке, пансионат «Солнечный» в Поповке, гостиничный комплекс Ripario Hotel Group в Отрадном, детский медицинский центр «Чайка» в Евпатории, курортный комплекс «Солнышко» под Евпаторией.