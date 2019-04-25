Команда Зеленского не прошла проверку на вшивость

25.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский напуган происходящей ситуацией в Раде, которая хочет ограничить его президентские полномочия. На этом фоне резкие заявления его команды по поводу войны в Донбассе вынудили РФ пойти навстречу жителям ДНР и ЛНР и облегчить процесс выдачи им паспортов гражданина России.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, он пока ещё не президент, он чего боится? У него могут просто, вообще все полномочия отобрать, сказать: «Ты у нас просто чучело. Вот приходи, садись, мы тебе аплодируем, ты ничего не решаешь, никаких законов не принимаешь – вообще ты никто». Как это сделали с Додоном. Вот теперь они хотят сделать с ним», – подчеркнул считает политолог.

«Смотрите, почему Россия сделала такую МХАТовскую паузу? Тишина. Думали, «первые заявления подождём, что скажет новый президент?» Вот эта МХАТовская пауза – и раз, они выдали себя. Вот эти слова помощника. Если Зеленский неправ, он должен уволить этого, который самостоятельно взял и отсебятину выдал, это не его позиция. Второе. Он сам может выйти выступить, он президент или не президент? Если он не президент, какого хрена от его имени выступает его помощник, такие вещи говорит?

Поэтому это была последняя капля для российского президента, который понял: с этими отморозками говорить не о чем, надо спасать людей. Эти люди ждут спасения. Здесь есть люди, боятся, из Донбасса, из Луганска, что их могут просто взять и выдать украинцам, потому что они не граждане России. А теперь всё. Теперь они могут спокойно обеспечить свою физическую безопасность. Это главное сегодня для ДНР и ЛНР», – резюмировал Степанян.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» отмечал, что в штабе Зеленского отреагировали на указ о российских паспортах.