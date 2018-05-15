15.05.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Кому и что должна Россия?

В последнее время самые разные люди слишком часто впадают в экспертобесие и принимаются рассуждать о том, что Россия постоянно что-то кому-то должна.

Например. В Сирии происходят регулярные ракетные атаки не только на сирийский, но и на иранский воинский контингент, воюющий против ИГИЛ. После каждого случая атаки начинается скрип: «Почему не ответили? Позор! Иран наш союзник – не ответить западло!». Точно такие же претензии можно услышать и по поводу бурлившего уличными протестами Еревана и вновь ухватившегося за «многовекторность» Казахстана.

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Риторика привычная: «Упустили Украину – упустим и Армению с Казахстаном – ведь они наши ближайшие союзники!»

Начать надо, полагаю, с того, что Иран для России – союзник ситуативный, имеющий собственные национальные интересы, зачастую не совпадающие с интересами России. Пока в Сирии идёт война с международным терроризмом и Тегеран желает собственную АЭС, построенную по российскому проекту и на базе российской матчасти, – мы союзники. Но в остальном всё далеко не так гладко, как хотелось бы.

Тегеран, например, не скрывает, что и после окончания войны ему хотелось бы закрепиться в Сирии, чтобы с её территории угрожать Израилю. Нужно это России? Вряд ли. Израилю присутствие иранских войск и вооружённых проиранских отрядов «Хезболла» тоже не нужно – из-за чего и происходят периодические налёты израильской авиации на военные объекты иранской армии и союзных им боевиков в Сирии. Зачем России встревать в чужие и совершенно ненужные ей разборки? России, как и Израилю, послевоенное присутствие Ирана в Сирии тоже без надобности.

Но и без ирано-израильских разборок противоречий у Москвы с Тегераном хватает. Вспомним, что сделал Иран сразу после того, как с него были сняты экономические санкции Совбеза ООН, за что долго и упорно выступала Россия. Тегеран тут же занялся демпингом на рынке нефти, уронив и без того невысокие цены. Иран желает купить большую партию самолётов у США или Евросоюза из политических соображений.

Вольному воля, но зачем в таком случае России помогать Ирану, взваливая на свои плечи дополнительное бремя? Израильтяне нанесли ракетный удар по иранским войсками в Сирии? – Плохо, но не смертельно – отобьётесь. Зато цены на нефть заметно подросли.

Ещё пара парочка подобных атак – и цены на нефть достигнут заветных $100 за баррель, за счёт которой мы за год – полтора свою социалку подтянем согласно мартовским указам президента Путина. У вас свои интересы – у нас тоже свои интересы. Россия давно сыта платонической «братской любовью».

Как тут забыть, что целые государства и нации обязаны своим выживанием и общим подъёмом нашей стране – Российской империи и Советской России. А как РИ/СССР не стало, так пнуть его ещё не остывший труп или плюнуть в самый крупный его осколок – Российскую Федерацию – бывшие спасённые в очередь становились. Никто ведь не вызывает столько ненависти, как тот, кому ты всем обязан. Спасибо, братство мы уже проходили – теперь неплохо было бы попробовать какую-нибудь циничную, но не оставляющую простора для неприятных сюрпризов любовь по расчёту.

Вот, кстати, Казахстан. Не один пуд соли совместно съеден. Вместе, и во времена царизма, и во времена коммунизма, плюс «оккупация Москвы», оставившая после себя университеты, школы, заводы и библиотеки, а вот поди ж ты. Как только из Казахской ССР нарисовалось «незалежное» Назарбайство, так русских сразу погнали оттуда взашей, даже с территорий, прирезанных баламутом Никитой – из Северного Казахстана. Потом, правда, опомнились – местные кадры не те, квалификация хромает. Стали русских назад зазывать.

Какие были первые шаги Елбасы Назарбаева? Кто помнит? Выравнивание «этнического дисбаланса, опасного для молодой и гордой демократии». Из-за прирезанных северных земель русских в Казахстане на 1991 год жило больше, чем казахов. Так что Назарбаев стал ввозить в страну оралманов – импортных казахов из Китая, Монголии и бывших союзных республик.

Оралманы в современном Казахстане не прижились – культура, история – всё чуждое, да ещё и русского языка не знают. Постепенно, для назарбайской элиты оралманы стали сосредоточием всего зла. Но оралманов в то же время учили, что вовсе не Елбасы и его окружение главные притеснители понаехов. Во всём виноваты русские!

И вот, пожалуйста, – новый виток выдавливания русских из Казахстана, да ещё и новые «незалежные» прожекты – повальный переход на латиницу и, что гораздо хуже, переговоры с американцами – разрешить им открыть свою военную базу на Каспии.

Кроме того, Елбасы, за спиной у партнёра по Таможенному союзу и ЕАЭС, на деньги Китая тащит объездной железнодорожный путь от станции Достык, через Туркмению к Ирану. И, что не менее интересно, ширина колеи новой железки – европейская, для упрощения перевалки грузов. В другое время Россия бы на подобные фокусы закрыла глаза, но не теперь. Немножечко шума вокруг Ирана не помешает – проезд китайских грузов по Транссибу – понад усэ!

Кроме того, к неудовольствию Назарбаева, Россия отказалась продолжать прокладку по своей территории автомобильной трассы из Китая. А всё почему? Власти Поднебесной, преследуя собственные интересы, желают проложить трассу за свои деньги с последующим контролем за грузопотоком. Назарбаев согласился на условия китайцев? – Его проблемы. Россия заинтересована в транзите по своей территории, но путь должен находиться под её суверенным контролем.

Что же так повлияло на решение «старого партнёра и друга» Назарбаева резко сменить ориентацию? Полагаем, всему виной заморозка американцами $22 млрд суверенного фонда Казахстана на счетах бельгийского филиала Bank of New York Mellon по обвинению в коррупции. А это 17% ВВП Казахстана, на минуточку. Тяжба длится вот уже пять лет, за разморозку счетов «западные партнёры» хотят какие-то полмиллиарда, но дело так никуда и не сдвинулось. Астана не желает расставаться с собственными деньгами за здорово живёшь, но в то же время сигналит «уважаемым людям», что готова содействовать политически.

Как может повлиять на Назарбаева и его окружение Россия? За шиворот и в стойло – не наши методы. Но усложнить жизнь слишком хитрозадому и ведущему нечистую игру партнёру очень даже по силам. В частности, Россия в свою очередь прокладывает в обход Казахстана два протяжённых железнодорожных пути для расширения в том числе и китайского транзита в Европу.

По всем прикидкам, Астана планировала снимать на транзитных пенках (железная дорога в Иран и автотрасса из Китая) не менее $20 млрд в год. Сумма, сравнимая с замороженной на бельгийских счетах.

Ну и кто кого перехитрил?

Что касается Армении, то у неё всё ещё впереди. Пока что трудно сказать, как конкретно отразятся на будущем республики бурные события апреля 2018 года. Одно можно сказать однозначно: пришёл конец 20-летнему правлению республикой «карабахского клана».

Действия нового премьера Пашиняна пока что внушают оптимизм. Первый иностранный визит – в Россию, заявление о неизменности внешней политики, поскольку «массовые акции протеста были связаны с внутренней политикой».

Несколько ошарашивают заявления Пашиняна о намерении вернуть Республику Арцах (Нагорный Карабах) Азербайджану и объявление Армении стороной конфликта с выделением Арцаха в качестве третьей договаривающейся стороны, но пусть они там сами как хотят договариваются. У Москвы в этом конфликте своя роль – челночная дипломатия, которая пока что срабатывает в случае угрозы полномасштабной войны.

Кстати, Пашинян предложил Эрдогану заключить дипломатические отношения, но хитрый президент-султан пока что ответил отказом, ссылаясь на возможные территориальные претензии. Как известно, «самостийные» армяне почти 100 лет назад проиграли войну Турции, поспешив войти в состав СССР, но расставшись с территориями за мирный договор. С тех пор национальной идеей армян является «Араратнаш». Без особых надежд, впрочем.

Судя по всему, армянский раскол и в самом деле проходил по линии верхушки «ереванские-карабахские», что очень хорошо объясняет спокойствие Москвы. Тем не менее, говорить о согласии в республике пока рано. Потерпевший поражение «карабахский» Саргсян ушёл недалеко, возглавив правящую политическую партию в парламенте, откуда будет влиять и дальше на внутреннюю политику в ожидании кланового реванша.

Но конфликт армянской верхушки, как считают наблюдатели, не тот случай, когда армяне начнут резать друг друга или разваливать страну на куски.

Во всяком случае, армянский кризис развивался не по украинскому сценарию, и можно сделать вывод, что интересам России в Закавказье ничто не угрожает. Выбор Пашиняна – выбор граждан Армении, и не нам его осуждать.

Постсоветская практика показывает, что если «партнёры» или даже «друзья» либо не знают, чем заняться, либо решают собственные вопросы, то и ладно – за все издержки им же и платить. Но вариант возни за нашей спиной, нарушающей наши стратегические интересы, не останется без внимания и соответствующей реакции. Уж будьте спокойны!