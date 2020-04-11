11.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Культура
Просмотров:

Конъюнктурщица Алексиевич взялась писать про ЛГБТ




Белорусская писательница лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич включит в свою новую книгу о любви истории взаимоотношений гомосексуалистов.

Об этом она заявил в интервью белорусской службе «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня новый поворот в историях любви, ведь это и гомосексуальные истории. Это истории и о том, что должно созреть новое мировоззрение. Я думаю, что после этой пандемии появится новая иерархия ценностей для людей. Любовь возникает не потому, что вы с кем-то поцеловались или оказались в постели. Любовь – это очень большое и глубокое чувство. И, наверное, это та идея, которая может человечество сделать человечеством», – сказала Алексиевич.

В октябре прошлого года  Алексиевич инициировала исключение из белорусского Пен-центра оппозиционного писателя Павла Северница за гомофобию. Он обвинил  руководство ПЕН-центра в «культурном марксизме и пропаганде ЛГБТ».  Алексиевич назвала взгляды Северница «моральным средневековьем».

Примечательно, что в июле 2019-го Алексиевич, видимо, следуя европейской моде, призналась в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, что в жизни любила и мужчин, и женщин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть