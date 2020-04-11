Конъюнктурщица Алексиевич взялась писать про ЛГБТ

11.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская писательница лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич включит в свою новую книгу о любви истории взаимоотношений гомосексуалистов.

Об этом она заявил в интервью белорусской службе «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня новый поворот в историях любви, ведь это и гомосексуальные истории. Это истории и о том, что должно созреть новое мировоззрение. Я думаю, что после этой пандемии появится новая иерархия ценностей для людей. Любовь возникает не потому, что вы с кем-то поцеловались или оказались в постели. Любовь – это очень большое и глубокое чувство. И, наверное, это та идея, которая может человечество сделать человечеством», – сказала Алексиевич.

В октябре прошлого года Алексиевич инициировала исключение из белорусского Пен-центра оппозиционного писателя Павла Северница за гомофобию. Он обвинил руководство ПЕН-центра в «культурном марксизме и пропаганде ЛГБТ». Алексиевич назвала взгляды Северница «моральным средневековьем».

Примечательно, что в июле 2019-го Алексиевич, видимо, следуя европейской моде, призналась в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, что в жизни любила и мужчин, и женщин.