Крейсер «Москва» записали в украинский музей

21.11.2022  21:58 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Севастополь, Украина


Военно-морской музей Украины возит по стране и демонстрирует спасательный круг с погибшего флагмана Черноморского флота крейсера «Москва».

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал директор музея Сергей Воронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военно-морской музей Украины возит по стране и демонстрирует спасательный круг с погибшего флагмана Черноморского...

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«У нас в коллекции спасательный круг с крейсера «Москва». На него уже на 5 лет очередь. Просят привезти, потому что они считают, что это такая интересная вещь, которая демонстрирует действительно героические события в нашем море наших военно-морских сил», – сказал Воронов.

Он похвастался, что и сам крейсер является экспонатом музея под № 2064.

«На Западе уже действительно очереди, и нам предлагают уже сейчас продавать билеты в этот музей. Спасает то, что крейсер как два футбольных поля – 186 метров, и высотой как 14-этажное здание. Учитывая, что он лежит на небольшой глубине 6о метров, его с поверхности видно», – издевался Воронов.

Он пожаловался на то, что основные площади музея в Севастополе, Феодосии и «Артеке» отняла Россия, и тут же сочинил, будто в штольнях в Балаклаве теперь хранятся ракеты «Калибр». Взамен утерянного Киев выдал музею для размещения экспозиций недостроенный крейсер «Украина», который в свое время чуть не продали, чтобы погасить задолженность перед рабочими, затопленный в Очакове корвет «Винница» и подводную лодку из Херсона.

В перспективе Воронов надеется организовать музейный объект и на экспонате №2064, но пока он только контролирует там радиационный фон (до 1998 крейсер был вооружен ядерными ракетами), а также следит за тем, как огромное нефтяное пятно дрейфует от «Москвы» в сторону Одессы, устья Дуная и острова Змеиный.

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