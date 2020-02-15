Кремль ведет дело к созданию Львовской республики – украинский аналитик

15.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российская власть хорошо понимает невозможность быстрого урегулирования конфликта в Донбассе, но идет на переговоры с Киевом, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Евгений Енин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Кремле хорошо понимают невозможность быстрого урегулирования в Донбассе, но идут на диалог с Киевом. Не исключено, что настоящая цель Кремля — склонить команду Зеленского к такой модели урегулирования, которая не будет воспринята украинским обществом и прогнозируемо приведет к обострению внутриполитической ситуации в Украине, вплоть до проявлений сепаратизма, например, на Западе страны. Дальше — рост рисков фрагментации государства, что потом может снять с России ответственность и за аннексию Крыма, и за агрессию в Донбассе», -полагает автор.

По его словам, правительство и президент «должны четко определить красные линии урегулирования, пересечение которых может привести к разрушению проекта «Украина».

«Вопрос амнистии, изменений в Конституцию, язык и прочие требуют крайне осторожного подхода и правильной коммуникации с обществом, иначе мы можем иметь дело с аналогом «народной республики» во Львове или Закарпатье, в чем Путин и К°, собственно, и заинтересованы», – подчеркивает Енин.

Он также считает, что Киеву нужно «не поддаваться на провокации и не садиться за стол переговоров с квазигосударственными образованиями».

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на усилия СБУ, на Западной Украине наблюдается рост сепаратистских движений, к которым присоединяются даже местные националисты.

Кроме того, украинские спецслужбы занялись организаторами соцопроса об отделении Львовской области от Украины.

Кроме того, социологические исследования показывают, что жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей пока видят себя в составе единой Украины, но при этом в регионе растет число как сторонников местного самоуправления, так и независимости края.