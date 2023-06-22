Крым снижает цены, но теряет туристов

Крым остается в пятерке приоритетных направлений внутреннего туризма, несмотря на проблемы с логистикой. С начала СВО ни один турист или туробъект на полуострове не пострадал.

Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная проблема Крыма и отчасти южных регионов – в логистике. Не то, что они близко находятся от границы, потому что с 2014 года ни один турист не пострадал, и ни один объект туристской инфраструктуры тоже не пострадал. Поэтому проблема – в закрытых временно 11 аэропортах. Тот же «Симферополь» – это 30% прибытий. Казалось бы, можно через Ростов, Анапу, Краснодар. Но они тоже приостановлены. Правда, есть такие веяния, что Краснодар всё-таки рассматривают по открытию. Это намного упростит логистику», – подчеркнул он.

По оценке Барзыкина, железнодорожный или автомобильный транспорт компенсировать авиаперевозки не в состоянии хотя бы потому, что путь следования на курорты растягивается на сутки и более.

«Дополнительно есть автобусные туры в Крым, от 20 до 27 часов. Конечно, не каждый может перенести. Увеличено количество пар поездов практически в два раза. Но всё равно – это не обеспечивает провоз. Поэтому Крым потерял в прошлом году по разным оценкам около 30%, теряет он и в этом году. Зато он единственный регион, где снижают цены. Но при отсутствии возможности прибытий, конечно, потери там будут. А в перспективе и кроме всех этих проблем, он входит всё равно в пятёрку, на пятом почётном месте по прибытиям и броням на летний сезон. Конечно, наверное, будет меньше, чем в прошлом году, но не будем зарекаться. Во всяком случае он остаётся в когорте таких дестинаций при всех тех проблемах, которые объективно существуют», – считает он.

В целом, по информации вице-президента РСТ, за первые четыре месяца этого года рост внутреннего турпотока только по организованным средствам размещения составил 17%. По приоритетным направлениям – Санкт-Петербург, Казань, Москва и Подмосковье – рост до 30%.

«В этом году уверенно до 20% рост на внутреннем рынке. Причём санаторно-курортное направление, можно сказать, наконец ощутили мы наше преимущество. Нет худа без добра, и после постпандемийного периода реабилитация, восстановление здоровья – это приоритет. Плюс 15% на курортах кавказских Минвод, Краснодарский край, Алтайский край, ряд других. То есть – там, где концентрация санаторно-курортных учреждений 20% и более. Сейчас попробуйте, хороший санаторий – сложно забронировать на лето. Но есть пансионаты, есть малые средства размещения, есть курортные поликлиники – они работают. Можно проживать в менее комфортных условиях, но процедуры всё равно получить. Поэтому от отдыха не отказываются, внутренний рынок развивается практически по всей России, идёт рост турпотока за исключением Республики Крым, по понятным причинам из-за нарушения логистики. Но отчасти сдерживание потока компенсируется снижением цены, что тоже для многих приемлемо», – уверен Барзыкин.