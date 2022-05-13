Крымчанам запретили снимать антиковидные маски

13.05.2022  21:21 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия


В Крыму смягчили антиковидые меры, введенные указом главы региона в марте 2020 года.

Впервые за два года разрешен выезд организованных детских групп и коллективов за пределы республики, а диспансеры и интернаты переходят в штатный режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму смягчили антиковидые меры, введенные указом главы региона в марте 2020 года. Впервые...

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До последнего гериатрические, психоневрологические и другие интернаты системы социальной защиты работали в закрытом режиме, а их персонал заступал на работу вахтовым методом, несколько недель проводя за закрытыми дверями. На соревнования и творческие конкурсы нельзя было выезжать в другие регионы РФ целыми коллективами. Но больше всего крымчане ждали отмены масочного режима, который глава региона Сергей Аксенов анонсировал еще в марте накануне годовщины Крымской весны.

«Ни глава республики, ни я, ни губернатор Севастополя не обладают полномочиями по отмене масочного режима. Это полномочия федерального центра, – заявила на пресс-конференции главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. – Маски – последний барьер, который стоит сегодня по распространению новой коронавирусной инфекции».

Больше всего от соблюдения масочного режима страдают заведения общепита и торговли. За обслуживание покупателя и клиента без маски штраф на хозяйствующий субъект составит от 50 тысяч рублей. За повторное нарушение Роспотребнадзор может выдать предписание о запрете на работу в течение 3 месяцев.

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