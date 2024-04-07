Крымские спортсмены: Олимпиада в Париже пройдёт, а потом мы надерём вам задницу

Парижская «олимпиада унижения» для российских спортсменов повторяет события 80-х годов, когда после введения советских войск в Афганистан в начале Запад и США бойкотировали летнюю Олимпиаду в Москве 1980 года, а затем предприняли все возможное, чтобы не допустить СССР на олимпийские соревнования в Лос-Анжелесе 1984 года. Тогда в странах соцлагеря провели «Игры дружбы», и их победители дали фору олимпийским чемпионам.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил директор Крымского училища олимпийского резерва им. Ярового Олег Голинач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учётом всех этих санкций надеяться на какое-то объективное судейство не приходится. Если у кого-то возникнет мысль, каким-то путём поехать, потому что он хочет попасть на Олимпийские игры, а для каждого спортсмена – это пик спортивный карьеры, но не таким путём он должен достигаться, понимаете? Народ не простит, люди не простят. В далёком 1988 я попал в состав сборной команды по борьбе самбо. Мы на турнир «Мемориал Харлампиева», первые международные старты, выставлялись в два состава – взрослый и молодёжный. И с нами разговаривали представители МИДа, впервые мы выходим на международную арену. И наш главный тренер нашей сборной Юрий Фёдорович Борисочкин говорит такие знаменитые слова: главное, никто не должен забывать, что вы потомки великих победителей, которые сломали хребет фашизма в Берлине. Улыбаемся, мы русские, в нас живет русский дух, и, поднимая кулак, встречаем по богатому. Вот этот формат должен жить в каждом спортсмене», – подчеркнул Голинач.

«И никакие санкции нас не остановят. Вы не хотите нас видеть? Мы не будем там присутствовать. Мы пойдём по формату позиции президента и руководителя нашей республики, нашего Государственного совета – будут созданы альтернативные игры, и наши ребята еще встретятся с теми олимпийскими чемпионами Парижа и докажут, кто из нас сильнее», – заключил Голинач.