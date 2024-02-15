«Кто выбирает жизнь, кто – смерть» – военкор о тяжёлых боях на донецком направлении

Погодные условия перевели военные действия на Донецком участке фронта в «войну дронов», поскольку тяжелая техника не работает. Свежемобилизованные силы ВСУ охотно сдаются в плен, тогда как нацбаты упрямо стоят насмерть.

Об этом в эфире НТС сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно сказать, что Донецкий фронт, наверное, сейчас самый горячий. Самые интенсивные бои там идут. Это Донецкое направление, и, соответственно, Лиманское и Купянское направления. Могу сказать не по Донецку, а больше по Бахмутскому участку фронта – это тот самый меридиан, состоящий из трёх посёлков, который враг пытается прорвать уже сначала периода «контранступа». Я имею в виду три деревни, от которых, собственно говоря, уже практически ничего не осталось – Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка», – отметил он.

Военкор уточнил, что по-прежнему идут бои за высоты у Клещеевки. Враг пытается выйти к дороге, к трассе «Восточная», которая идёт на Артёмовск/Бахмут.

«Плюс там ещё железная дорога, а железная дорога всегда является стратегическим объектом, действующая она или не действующая. Как Наполеон говорил – «мы воюем за цвета», так вот там ребята воюют за железную дорогу. И это такое серьёзное препятствие, транспортный узел, взяв который, наш враг получит возможность выйти к дороге. Но пока у него ничего не получается и не получится», – уверен военкор.

«У Клещеевки также идут бои за высоты. Местность тяжелая, рельеф сложный, очень длинные окопы, по 200-300 метров непрерывных систем сообщения. Абсолютно нестабильная погода, что на Донецком, что на Красно-Лиманском направлениях. Может быть +3 +7, безоблачное небо и на следующий день -2 –3, пошёл дождь, подморозило – и очень грязно. Техника практически не работает, как раз на Красно-Лиманском направлении не проходит. Получается такая война дронов. В них противник дефицита не испытывает, несмотря на то, что пишут и говорят, что не хватает боеприпасов. Техника практически стоит, небо затянуто, здесь туман, дымка достаточно часто – и работают в основном FPV-дроны. Техника просто-напросто не проезжает», – пояснил Андрица.

Наши войска двигаются в сторону Торского. Основные бои сейчас идут у Белогоровки, от 200 до 700 м в разных участках от села.

«Также там есть одна высота – меловая гора. А недалеко находится меловый завод. Там ангары бетонные, и на сегодняшний день мы можем сказать, что большая часть этого мелового завода контролируется нашими войсками. Там подразделение спецназа «Ахмат», группа Аида работает, 25-я армия и прочие наши подразделения. И на территории этого мелового завода находится карьер, недалеко от этого карьера – высота, которую сейчас стремятся занять наши бойцы. Когда мы займём эту высоту, у нас будут «глаза». Можно там будет оборудовать свои позиции, и на Белогоровку движение пойдёт чуть быстрее», – указал военкор.

У противника хватает всех средств для активной обороны, чем он и занимается – не просто закрепляется на позициях, а откатывается назад.

«По поводу истории с весьма агрессивной мобилизацией, которая сейчас проходит на Украине. Да, есть ребята, совсем молодые, необстрелянные, неопытные, 18-19-20 лет, которые попадают в плен, сдаются, идут на переговоры, и весьма деликатно. Мы имели возможность видеть этих пацанов, которые не понимают, зачем, почему и для чего. Но также нужно сказать, что Клещеевка, где очень активные бои идут, там в «Айдар» четыре батальона по последней информация завезли. И вот эти ребята, конечно, не сдаются, не поддаются. Даже в случае радиоперехватов или, как зачастую бывает, при активных штурмах наших ребят – поражается, ликвидируется боевик, остаётся на нём радиостанция, есть возможность переговорить с тем, кто находится на радийках непосредственно у ВСУ. И сколько ни говори, сколько ни проси, никакой речи о сдаче того же самого «Айдара», или будь то 82-я бригада – сдачи нет. То есть в плане тактики ежедневные активные, тяжёлые, огненные, рутинные бои. Молодняк попроще, можно с ним как-то разговаривать. Сдается и пополняет наш обменный фонд, который нам очень нужен», – подчеркнул военкор.