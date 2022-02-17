Кулеба: «Россия не напала – это победа нашей дипломатии»

Вчерашнее «вторжение РФ» на Украину не состоялось, благодаря непримиримой антироссийской позиции Лондона и Киева.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга со своей британской коллегой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нас есть надёжный друг Великобритания, не только слова которой, но и действия говорят сами за себя. Лондон передал Украине современное оборонное оружие, продемонстрировал готовность молниеносно применять жёсткие санкции против России, ведёт активную дипломатию глобального масштаба для сдерживания РФ.

Объединённое королевство играет важную роль в укреплении международной коалиции по защите Украины. Мы находимся с моей коллегой в контакте, буквально еженедельно работаем над стратегией сдерживания России, и общие усилия уже приносят конкретные результаты», – вещал он.