Кулеба: «Россия не напала – это победа нашей дипломатии»

17.02.2022  20:16 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Вчерашнее «вторжение РФ» на Украину не состоялось, благодаря непримиримой антироссийской позиции Лондона и Киева.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного брифинга со своей британской коллегой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вчерашнее «вторжение РФ» на Украину не состоялось, благодаря непримиримой антироссийской позиции Лондона и Киева....

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«У нас есть надёжный друг Великобритания, не только слова которой, но и действия говорят сами за себя. Лондон передал Украине современное оборонное оружие, продемонстрировал готовность молниеносно применять жёсткие санкции против России, ведёт активную дипломатию глобального масштаба для сдерживания РФ.

Объединённое королевство играет важную роль в укреплении международной коалиции по защите Украины. Мы находимся с моей коллегой в контакте, буквально еженедельно работаем над стратегией сдерживания России, и общие усилия уже приносят конкретные результаты», – вещал он.

«Какой бы сложной ни была ситуация с безопасностью, напомню, что все прогнозируемые до этого даты военной операции России с декабря прошлого года не воплотились, это значит, что дипломатия работает и достигает результата», – рассуждал Кулеба.

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