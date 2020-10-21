Курчатовский институт назвал три способа ликвидации водного дефицита в Крыму

21.10.2020, Москва, Елена Острякова

Ученые «Курчатовского института» провели инициативное комплексное исследование проблемы водоснабжения Крыма и предлагают три направления работы по его улучшению.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации РФ заявил заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Королев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое направление – это создание системы по искусственному увеличению атмосферных осадков над водосборными площадями в верховьях крымских рек с использованием современных геоинформационных технологий и данных с микрологических спутников и локаторов, которые позволяют на 30-40% увеличить сбор воды в питьевые водохранилища естественного стока», – сказал Королев.

Также предлагается создание систем опреснительных заводов вдоль всего побережья

«Проблему снабжения Крыма питьевой водой наиболее просто и наименее энергозатратно можно решить путем создания и ввода в эксплуатацию обратноосмотических опреснительных систем. Основным преимуществом таких систем перед альтернативными дистилляционными методами опреснения является их энергоэффективность», – отметил учёный.

По его словам, некоторые регионы Крыма могут быть полностью обеспечены водой за счет заводов, производящих 30-40 млн кубометров пресной воды в год.

«При опреснении крымской воды необходимо учитывать такую специфическую проблему прибрежной морской акватории, как периодическое появление в воде сероводорода, который является коррозионным для промышленного оборудования», – добавил Королев.

По его расчетам стоимость такой воды составит 32 руб за кубометр. Сброс рассолов, полученных в результате опреснения, предлагается осуществлять в Сиваш и другие соленые водоемы.

«Они не должны представлять потенциальной опасности и являются ресурсами для дальнейшего использования», – сказал Королев.

Третье направление – это создание очистных систем хозбытовых стоков на основе баромембранных методов.

Предлагается также построить новые пруды и водохранилища, запланированные еще при СССР, суммарным объемом более 100 млн кубометров. Кроме того ученые готовы снизить потери от испарений на 190 млн кубометров.