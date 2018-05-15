15.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Курить “траву” – цивилизационный выбор Украины: в Киеве пройдет марш за легалайз

Ставший уже традиционным конопляный Марш Свободы в этом году пройдет в Киеве под научно-медицинскими лозунгами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В следующую субботу активисты будут убеждать СМИ, чиновников и общество в том, что курить коноплю полезно, по крайней мере, для некоторых больных, и поэтому ее надо наконец разрешить.

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Начнется марш митингом под Кабинетом министров Украины, потом его участники пройдутся по центру города. На пресс-конференции, посвященной будущей акции, ее организаторы озвучили открытое обращение коалиции общественных организаций «Наше право» к гражданскому обществу с призывом объединить усилия в интересах украинцев, страдающих от боли, которым нужно эффективное лечение.

В обращении к правительству активисты требуют урегулировать законом доступ украинских пациентов к лечению каннабисом и препаратами на его основе. Также говорится о необходимости начать научные исследования компонентов каннабиса.

«Нам больно. Из-за пережитков тоталитарного прошлого и бюрократических препон миллионы украинцев фактически лишены конституционного права на жизнь, здоровье и медицинскую помощь», говорится в открытом обращении.

Как отмечается в открытом обращении, реализация конституционного права граждан на лечение медицинским каннабисом – это цивилизационный выбор для Украины. Авторы меморандума обеспокоены, что сегодня «популизм и пещерные стереотипы превалируют над научными исследованиями и здравым смыслом».

«Конопля лечит. Нужно урегулировать законодательство, которое отрицает научную истину. Мы объединяемся, чтобы облегчить страдания пациентов и защитить наше право на достойную, современное и эффективное лечение», говорится в заявлении.