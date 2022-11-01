«Лампочка Кличко»: киевлянам полностью вернули свет и воду

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Новости Украины

Водоснабжение в дома киевлян полностью восстановили, как и электроснабжение, после российских атак в понедельник, 31 октября.

Об этом сообщил сегодня утром, во вторник, 1 ноября, мэр Киева Виталий Кличко.

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«Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Энергоснабжение в Киеве также восстановили», – сообщил мэр в Телеграм.

Но веерное отключение света по графику все еще применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, «после варварских атак агрессора», – значительный, добавил Кличко.

Он отметил, что специалисты работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям украинской столицы.

Также Киевская городская государственная администрация проинформировала о восстановлении электроснабжения 27 бюветов, снабжающих киевлян питьевой водой. Еще часть бюветов находится на стадии подключения к генераторам.

Напомним, в результате вчерашних ракетных обстрелов украинской столицы без света на вечер 31 октября было 350 тысяч домов, а 80% потребителей столицы остались без водоснабжения.

Впрочем, ряд российских лидеров мнений скептически относятся к ракетным атакам, оценивая их как пиарные.

«Что до «ракетного Армагеддона» из горящих помоек – о его наличии или отсутствии мне судить просто. Переписываюсь с друзьями из Киева, Харькова, Днепропетровска, Кременчуга, Одессы, Винницы, Ровно. Все они как писали мне прекрасненько, так и пишут. Все со светом и с интернетом. Вот когда перестанут писать, тогда в кремлёвский художественный свист кто-то начнёт верить», – пишет, в частности, коммунистка и бывший депутат Госдумы Дарья Митина.