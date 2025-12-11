Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заражённая русофобией Финляндия разрушает европейскую безопасность.

Об этом на «круглом столе» на тему «Украинский кризис. Дипломатия и перспективы урегулирования» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Финляндия превратилась в одно из наиболее русофобских государств и пытается выступать в первых рядах тех, кто требует наказать Россию, больше никогда ни о чем не договариваться с Россией, а только воевать и враждовать с ней. Недавно нынешний министр иностранных дел Финляндии Валтонен заявила: «Что бы ни случилось, Россия останется долгосрочной стратегической угрозой евроатлантической безопасности. Надо держать Россию на расстоянии». Это сказала министр иностранных дел страны, в столице которой зародилось ОБСЕ, в рамках которой на высшем уровне были одобрены принципы неделимости безопасности», – отметил Лавров.