Лавров дал Финляндии последний шанс одуматься
Заражённая русофобией Финляндия разрушает европейскую безопасность.
Об этом на «круглом столе» на тему «Украинский кризис. Дипломатия и перспективы урегулирования» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Финляндия превратилась в одно из наиболее русофобских государств и пытается выступать в первых рядах тех, кто требует наказать Россию, больше никогда ни о чем не договариваться с Россией, а только воевать и враждовать с ней.
Недавно нынешний министр иностранных дел Финляндии Валтонен заявила: «Что бы ни случилось, Россия останется долгосрочной стратегической угрозой евроатлантической безопасности. Надо держать Россию на расстоянии».
Это сказала министр иностранных дел страны, в столице которой зародилось ОБСЕ, в рамках которой на высшем уровне были одобрены принципы неделимости безопасности», – отметил Лавров.
«Ровно это и было заложено в основу предложений 2021 года, которые выдвинул президент Путин и которые Валтонен «отметает» как неприемлемые, поскольку они перечеркнут десятилетия прогресса в области европейской безопасности.
Хочу, чтобы она услышала эти предложения. Это последний шанс спасти те достижения в области европейской безопасности, которые имеются и которые Запад сейчас пытается растоптать вместе с самой ОБСЕ.
Финляндии, стране, где зародился «дух Хельсинки», это должно быть небезразлично. Тем не менее, Валтонен с легким сердцем встает на защиту нацистского режима.
Европа всячески пытается пролезть за стол урегулирования, но те идеи, которые вынашивает Европа, не будут полезны для переговоров. Им надо посмотреть на себя со стороны и заняться серьезным делом, а не продолжать пропаганду и агитацию», – подытожил министр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: