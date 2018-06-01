01.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Луценко публично расписался в бессилии украинских силовиков

Генпрокурор Украины Юрий Луценко признал неспособность его подчиненных расследовать резонансные дела и пожаловался на Россию. При этом он пугает население страны опасностью и требует закрыть границы.

Об этом генпрокурор заявил в эфире ток-шоу «Право на владу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет – известный журналист и друг многих тут присутствующих. К сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно обрабатываются. Убийство Амины Окуевой, убийство сотрудников СБУ – да, действительно, они все еще остаются без серьезного результата досудебного следствия», – сказал Луценко.

Он также признался в том, что украинские правоохранители не могут обеспечить безопасность граждан страны и обвинил в этом Россию.

«Пока продолжается необъявленная война Кремля против Украины, все украинцы, даже те, кто в этом зале, все мы находимся под ежедневной опасностью. Единственный способ жить в безопасной стране – это победить нашего врага и установить жесткий контроль над нашими государственными границами», – полагает Луценко.