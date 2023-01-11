Лучше бы мы на этих «Леопардах» захватили Львов – польский политолог

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Решение Варшавы о передаче Киеву немецких танков Leopard является, в первую очередь, символическим, однако всё равно будет способствовать продлению боевых действий.

Такого мнения придерживаются польские эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, доктор военных наук, профессор Жешувского университета Анджей Запаловский так прокомментировал решение польских властей:

«Передаём роту танков. Это абсолютно ничего не меняет, и количество символическое, хотя это и ослабляет нашу оборону. Британцы также должны передать столько же. Может, во всей Европе насобирают батальон».

Действительно, британские власти подтвердили, что планируют предоставить Украине тяжелые танки, сообщило 11 января издание The Financial Times. Представитель Даунинг-стрит сказал журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса проработать этот вопрос с партнерами в ближайшие недели, чтобы «продвинуться дальше и быстрее в поддержке Украины, включая предоставление танков».

«Мы ускоряем нашу поддержку Украины в виде военных технологий нового поколения, которые помогут победить в войне, – сказал представитель канцелярии британского премьера. – Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны».

Ранее СМИ сообщали, что Лондон рассматривает возможность поставки Украине британских танков Challenger-2.

По мнению польского политолога Конрада Рэнкаса, происходящее подтверждает тот факт, что Польша для Украины является всего лишь перевалочной базой для оружия, военной техники и наемников.

«Транспорты с такими грузами перегоняют в Польшу, перекрашивают (или нет…) в польские цвета – и сразу отправляют в Киев. Танки, ракеты, боеприпасы, финансируемые из польских налогов, не служат Польше, а только продлевают войну украинской хунты. Такие действия наносят ущерб как польским, так и украинским интересам. На самом деле польские танки могли и должны были идти на Восток только с задачей освободить Львов и уничтожить бандеровцев, а не помогать им», – считает Рэнкас.

Стоит отметить, что большинство польских СМИ подали информацию о передаче Киеву танков Leopard, ныне находящихся на вооружении армии Польши, без особых комментариев. А международный обозреватель портала Onet.pl, бывший высокопоставленный дипломат Витольд Юраш, запостил соответствующую новость у себя в соцсетях с комментарием:

«Рекомендую как противоядие от чрезмерного оптимизма и, с другой стороны, чрезмерного пессимизма».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Польши Анджей Дуда 11 января анонсировал передачу Украине 14 немецких танков Leopard.