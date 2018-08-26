26.08.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Происшествия, Спецслужбы, Украина

Луганские саперы сорвали теракт украинских спецслужб



Луганские сапёры обезвредили самодельное взрывное устройство, которое было установлено вблизи электрической подстанции в районе авторынка в столице Республики.

Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В силовом ведомстве рассказали, что злоумышленники начинили взрывное устройство поражающими элементами в виде обрезков металлических труб и арматуры.Помимо вывода из строя электростанции и обесточивания ряда районов столицы ЛНР, целью теракта былимногочисленные жертвы среди мирного населения именно в День независимости Украины.

«Согласно плану киевских силовиков, проведение данной диверсии в День независимости Украины должно было способствовать дестабилизации социально-политической обстановки в Республике», – отметили в МВД ЛНР.

Как сообщал «ПолитНавигатор», это далеко не первая попытка дестабилизации обстановки в ЛНР. В МВД Республики сообщалось, что мирный житель Луганска обнаружил самодеятельное взрывное устройство возле своего автомобиля.

Также ранее спецслужбами ДНР было обезврежено взрывное устройство на трассе Харцызск — Шахтерск. При этом, отмечалось, что в случае срабатывания взрывчатки, количество жертв могло бы быть очень серьёзным.

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