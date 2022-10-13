Лукашенко: Настало время Азии

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Коллективный Запад не справляется с функциями глобального регулятора.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарной сессии шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за это весь мир. В 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом в Белоруссии. Такой же сценарий ранее был апробирован и в Украине. К чему все привело – мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле – в Казахстане. Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права?», – сказал Лукашенко.

Он обвинил Запад в эскалации конфликтов в Азии.

«Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны, в которой не будет победителей. Убежден, что настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, с которыми мы столкнулись и которые не сможем преодолеть в одиночку», – отметил президент Белоруссии.

Он рассчитывает, что расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно заложить мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях.

«Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается. Подводя итог, можно сказать: настало время Азии. И очень важно это время не упустить», – резюмировал Лукашенко.