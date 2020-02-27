Лукашенко нелестно высказался о евразийской интеграции

27.02.2020, Москва, Елена Острякова

Некоторые члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ждут возможности перейти в другое международное объединение.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (бывшим спикером Совета Республики Национального собрания Белоруссии), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И знаете почему ? Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться», – сказал Лукашенко.

Он объясняет это тем, что в ЕАЭС нет свободного перемещения

товаров, услуг, рабочей силы и капитала. По его словам, сейчас в объединении 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров.

«Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того, чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги, – каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть», – сказал Лукашенко.

При этом в ходе этой же встречи белорусский президент заявил о готовности подписать интеграционные документы с РФ.