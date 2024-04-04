Лукашенко: Польша — ну какой она враг?

Елена Острякова.  
04.04.2024 19:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Белоруссия должна выстраивать торговые отношения со странами ЕС. 

Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия должна выстраивать торговые отношения со странами ЕС.  Об этом президент Александр Лукашенко заявил...

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«Надо продать. Для этого надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно. Сейчас бесятся наши беглые. Запад начинает смотреть: как это так, мы увеличили по некоторым товарным группам в три-пять раз товарооборот. С той же Польшей, которую чуть ли не врагом рисуют в Беларуси. Какой она враг?! Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Они и в Польше, и в Германии, и в ЕС в целом есть. С ними надо аккуратно работать», – сказал Лукашенко.

26 марта Лукашенко дал указание военным в Гродненской области жестко пресекать любые провокации на границе Польши, которая сейчас участвует в учениях НАТО и концентрирует военную силу. Несколько раз вертолеты Польши залетали на территорию Белоруссии.

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