Лукашенко: Польша — ну какой она враг?
Белоруссия должна выстраивать торговые отношения со странами ЕС.
Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо продать. Для этого надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно. Сейчас бесятся наши беглые. Запад начинает смотреть: как это так, мы увеличили по некоторым товарным группам в три-пять раз товарооборот. С той же Польшей, которую чуть ли не врагом рисуют в Беларуси. Какой она враг?! Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Они и в Польше, и в Германии, и в ЕС в целом есть. С ними надо аккуратно работать», – сказал Лукашенко.
26 марта Лукашенко дал указание военным в Гродненской области жестко пресекать любые провокации на границе Польши, которая сейчас участвует в учениях НАТО и концентрирует военную силу. Несколько раз вертолеты Польши залетали на территорию Белоруссии.
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