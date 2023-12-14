Лукашенко призвал страны СНГ прекратить «гавкать» друг на друга

Никакие внешние силы не смогут раскачать ситуацию изнутри СНГ, если государства-участники содружества сами не будут дестабилизировать обстановку.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на проходящем в Минске совещании с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что греха таить, у наших государств, которые вы представляете за этим столом, есть ещё деятели и немало, которые друг на друга из-за забора или из-за угла привыкли гавкать. Надо этого избегать. И не надо говорить, что мы проповедуем какую-то демократию, поэтому мы не можем утихомирить какого-то негодяя, который постоянно нападает то на Армению, то на Азербайджан, на Белоруссию или Россию. Всё мы можем. Мы обязаны это сделать. Не надо допустить этой драки в нашем доме. Давайте переживём эти события», – призвал он.

«Мы потеряли своё государство, которое способствовало удержанию многополярного мира? Потеряли. Не такие мы сегодня сильные, как ранее. Поэтому нам противостоять этим схваткам в районе Тихого океана, Индийского, Атлантики – очень сложно. Просто, по-житейски вам говорю: нам надо это пережить. Мы ведь не хотим воевать. Навоевались, хватит. Нам надо экономику держать нашу, чтобы поднять изнутри людей. Если не будет внутренних причин, никто к нам не полезет. А внутренние причины – это экономика», – заключил Лукашенко.