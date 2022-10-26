Лукашенко решил ввести в Белоруссии вместо «замороженных» цен «справедливые»

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Какие факторы должны определять цены? «Баланс спроса и предложения», – ответит либерал. «Себестоимость», – скажет экономист советской школы. На совещании по ценообразованию, которое прошло недавно в минском Дворце Независимости именно такой ответ дал первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков.

Однако тут же был прерван Лукашенко у которого оказалось свое мнение.

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«Справедливость должна быть, а не себестоимость положена», – заявил белорусский президент.

По словам «Батьки», хоть в экономике такого понятия как справедливость и нет, но в жизни людей и в их головах она должна присутствовать. А себестоимость, если хотите быть богаче, нужно сокращать.

Тотальная заморозка цен, объявленная 6 октября, долго продолжаться не могла и она продержалась две недели. За эти две недели массовые проверки Комитета госконтроля, к которым подключили даже официальные профсоюзы, нагнали изрядно страху на торговлю.

За время объявленного моратория на повышения цен возбуждены десятки уголовных дел, которые теперь, после его отмены, никто не собирается прекращать. Под раздачу попали даже руководители крупных торговых сетей.

На днях бизнес-сообщество потрясла новость о задержании почти всех топ-менеджеров и одного из совладельцев компании «Либретик», одного из лидеров белорусского ритейла, объединяющего 180 магазинов торговой сети «Соседи» по всей Белоруссии.

На данный момент известно, что уголовное дело возбуждено в отношении директора и совладельца компании Вадима Аванесова. Основание – с 6 по 18 октября в магазинах сети были повышены на более чем 65 ассортиментных позиций. Когда страсти улягутся Аванесов, скорее всего выйдет на свободу.

В белорусском уголовном праве предусмотрена возможность откупиться от тюрьмы, возместив от 100 до 200 процентов нанесенного ущерба, но несколько крайне неприятных месяцев нарушителю обеспечены. В Белоруссии от серьезных неприятностей по подобному поводу не застрахованы даже флагманы бизнеса.

Война белорусского лидера с инфляцией перешла на новый этап. Вместо «замороженных» цен теперь будут «справедливые». Их справедливость будет обеспечиваться контролем за распределением добавленной стоимости по всей цепочке поставок товаров. Производители должны будут согласовывать рост цен с госорганами, подготовив соответствующее экономическое обоснование.

Импортерам такое согласование не требуется, однако теперь их надбавка будет регламентироваться по 370 товарным группам правительственным постановлением №713.

Тем же постановлением будет регулироваться максимальная надбавка в розничной торговле. Диапазон такой надбавки в зависимости от категории товара может составлять от 15 до 55 процентов. При этом директиву «О недопустимости роста цен», принятую 6 октября, никто не отменял и наказанием за нарушения в ценообразовании по-прежнему может быть тюрьма.

Отдельная головная боль появится у работников аптечных сетей. Отдельным президентским указом их обязали регулярно переписывать цены на импортные лекарства, поставляемые с отсрочкой платежа в соответствии с колебаниями валютных курсов.

Но самое незавидное положение – у большого количества предпринимателей – импортеров, ставших жертвами собственной жадности и высокой конкуренции. Дело в том, что многие такие предприниматели занижали стоимость ввозимого товара в таможенных документах. Иногда сумма на бумаге оказывалась в разы меньше той, которая была уплачена официально. В результате теперь, после того, как цены обязали стать справедливыми, они вынуждены будут распродавать все себе в убыток. В некоторых торговых центрах уже можно наблюдать небывалые распродажи.

Белорусское правительство рассчитывает в будущем году удержать инфляцию в рамках 7-8 процентов. Конечно, многое будет зависеть от ситуации на мировых рынках, которая вряд ли будет безоблачной, но вводимые драконовские меры дают некоторые основания для такого оптимизма.

Относиться к таким белорусским инновациям можно по-разному. С одной стороны, обязанность государства – обеспечивать достойный уровень жизни своих граждан, да и необходимость социальной ответственности бизнеса никто не отменял. В условиях кризиса она еще более важна.

Однако слова о снижении себестоимости тем, кто хочет стать богаче, смущают. К сожалению, снижать ее многие предпочитают за счет снижения качества продукции. Да и то, что теперь чиновники фактически получат право решать, по каким ценам будут поставлять все производители свою продукцию, наводит на нехорошие мысли о коррупции.

Несмотря на почти 30 лет антикоррупционной политики Лукашенко, изжить это социальное зло в Белоруссии так и не удалось.