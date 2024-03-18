Лукашенко в восторге от президентских выборов в России

Елена Острякова.  
18.03.2024 14:39
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Выборы, Дзен, Политика, Россия


Белоруссия будет учиться на положительном опыте проведения президентских выборов в России.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке к проведению заседания VII Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия будет учиться на положительном опыте проведения президентских выборов в России. Об этом президент...

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«Это и для нас наука в преддверии наших выборов 2025 года. Надо внимательнейшим образом изучать подготовку российских выборов. Администрация президента России блестяще все организовала, правильно был спланирован предвыборный период. Ну и президенту приходилось работать неимоверно много. Есть чему поучиться», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что после выборов Белоруссия будет включена во все программы, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию. Он оценил объем программ в 9 триллионов рублей.

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