Львовский нацист объявил награду за «доказательство» причастности России к убийству Фарион

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Заказчиком убийства нацистски и русофобуки Ирины Фарион якобы является Россия, и доказавший это может получит 12 тысяч долларов.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заказчиком убийства нацистски и русофобуки Ирины Фарион якобы является Россия, и доказавший это может...

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«В первую очередь, нам нужно найти убийц. Потому что убийца пока что на воле. И я думаю, в первую очередь, власть должна заняться именно этим. Надеемся, убийца будет найден, как и заказчик.

Хотя заказчик очевиден, это Российская Федерация. Потому что ей выгодна смерть Ирины Фарион. Она всегда была их врагом. Они думали, что смертью Ирины Фарион можно разделить украинцев, но украинцы максимально объединились.

Но исполнителей власть должна показать обществу. И чем быстрее, тем лучше. Поэтому мы призываем, мы будем максимально помогать. Мы объявили награду за информацию об убийце. Повторю, наша диаспора в США объявила награду – 12 тысяч долларов тому, кто поможет найти убийцу. Мы надеемся, это произойдёт в ближайшее время», – вещал Мельничук.

Отметим, что украинское руководство и бандеровцы всеми силами пытаются приплести «русский след» к убийству оголтелой нацистски, хотя эксперты сомневаются в такой версии – слишком много на Украине было обиженных на Фарион.

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