«Лягушку варят на медленном огне» – политолог о военной помощи Украине

Вадим Москаленко.  
24.06.2023 14:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад произвёл ограниченные поставки вооружений Украине и ждёт результатов контрнаступления до осени, чтобы вынести окончательное кардинальное решение на этот счёт.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад произвёл ограниченные поставки вооружений Украине и ждёт результатов контрнаступления до осени, чтобы вынести...

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«Вот эти локальные успехи на фронте заметно отразились на риторике Путина, снова заговорил о целях СВО, приободрился немножко. Но это ещё далеко не вечер. И, понятно, расчёт на то, что Запад свернёт поддержку Украины, и тогда, возможно, военным путём удастся добиться поставленных задач. Но очень часто случается так, что есть мифологемы, на которых выстраиваются какие-то конструкции, замыслы, а есть реальность, правда жизни, она может оказаться несколько иной», – сказал Золотарёв.

Он уверен, что к осени будет развилка, после которой откроются разные сценарии.

«Есть сторонники теории большой сделки, такого заговора, а другие – переворота шахматной доски. Но тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что всё идёт к какому-то кардинальному решению. Потому что если бы делали ставку на военный результат, то немножко другой состав военной помощи был.

Мы не обсуждали вопрос, когда – к концу 2023-го, в 2024 году у Украины появится F-16. По-моему, только в США на базах хранения, тем более он снимается с вооружения в ряде стран, которые переходят на F-35, в избытке. Явно англосаксы хотят варить лягушку на медленном огне», – объяснил политолог.

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