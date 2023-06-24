«Лягушку варят на медленном огне» – политолог о военной помощи Украине

Запад произвёл ограниченные поставки вооружений Украине и ждёт результатов контрнаступления до осени, чтобы вынести окончательное кардинальное решение на этот счёт.

Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти локальные успехи на фронте заметно отразились на риторике Путина, снова заговорил о целях СВО, приободрился немножко. Но это ещё далеко не вечер. И, понятно, расчёт на то, что Запад свернёт поддержку Украины, и тогда, возможно, военным путём удастся добиться поставленных задач. Но очень часто случается так, что есть мифологемы, на которых выстраиваются какие-то конструкции, замыслы, а есть реальность, правда жизни, она может оказаться несколько иной», – сказал Золотарёв.

Он уверен, что к осени будет развилка, после которой откроются разные сценарии.

«Есть сторонники теории большой сделки, такого заговора, а другие – переворота шахматной доски. Но тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что всё идёт к какому-то кардинальному решению. Потому что если бы делали ставку на военный результат, то немножко другой состав военной помощи был.

Мы не обсуждали вопрос, когда – к концу 2023-го, в 2024 году у Украины появится F-16. По-моему, только в США на базах хранения, тем более он снимается с вооружения в ряде стран, которые переходят на F-35, в избытке. Явно англосаксы хотят варить лягушку на медленном огне», – объяснил политолог.