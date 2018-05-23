23.05.2018, Киев, Владимир Гладков
  1 186 просмотров
Политика, Украина

Ляшко грозит спалить «к чёртовой матери» трибуну вместе с Верховной Радой


Во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пообещал «спалить к чёртовой матери» парламент, но не дать украинской власти выполнить требование от МВФ по продаже земли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Следующее требование (от МВФ – ред.) после повышения цен на газ – это продажа земли. МВФ хотел пхнуть это требование в меморандум, который был подписан в прошлом году. Только благодаря нашей позиции и позиции 80 процентов украинских граждан, власть побоялась это записать в меморандум.

Если сейчас пройдёт требование и повысят цены на газ, их уже ничто не удержит, потому что они увидят, что украинская власть не способна защищать национальные интересы, что украинская власть может выполнять любые требования, шантажируя украинцев и парламент, поэтому следующим требованием будет продажа земли. И к нам снова сюда будет приходить президент, премьер и прочая обслуга международных мироедов и рассказывать, что солнце завтра не взойдёт, украинская земля не родит, очередного транша нам не дадут, если мы не продадим землю. Будут вынуждать это продажное правительственное большинство принимать эти законы», – заявил Ляшко.

«Я спалю к чёртовой матери эту трибуну вместе с этим парламентом, но мы не дадим продать землю и забрать у украинцев и украинской нации будущее!» – пообещал «радикал».

Одиозный депутат обратился к Верховной Раде с призывом поддержать его инициативу.

«Я призываю все здравые силы парламента вне парламента объединить усилия и не дать раздерибанить землю! Это битва не за власть, не за президентское кресло, не за Ляшка, это битва за Украину, битва за землю, битва за украинского селянина и будущее украинской державы!» – призвал Олег Ляшко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть