23.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Ляшко грозит спалить «к чёртовой матери» трибуну вместе с Верховной Радой

Во время сегодняшнего выступления в Верховной Раде лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пообещал «спалить к чёртовой матери» парламент, но не дать украинской власти выполнить требование от МВФ по продаже земли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующее требование (от МВФ – ред.) после повышения цен на газ – это продажа земли. МВФ хотел пхнуть это требование в меморандум, который был подписан в прошлом году. Только благодаря нашей позиции и позиции 80 процентов украинских граждан, власть побоялась это записать в меморандум.

Если сейчас пройдёт требование и повысят цены на газ, их уже ничто не удержит, потому что они увидят, что украинская власть не способна защищать национальные интересы, что украинская власть может выполнять любые требования, шантажируя украинцев и парламент, поэтому следующим требованием будет продажа земли. И к нам снова сюда будет приходить президент, премьер и прочая обслуга международных мироедов и рассказывать, что солнце завтра не взойдёт, украинская земля не родит, очередного транша нам не дадут, если мы не продадим землю. Будут вынуждать это продажное правительственное большинство принимать эти законы», – заявил Ляшко.

«Я спалю к чёртовой матери эту трибуну вместе с этим парламентом, но мы не дадим продать землю и забрать у украинцев и украинской нации будущее!» – пообещал «радикал».

Одиозный депутат обратился к Верховной Раде с призывом поддержать его инициативу.

«Я призываю все здравые силы парламента вне парламента объединить усилия и не дать раздерибанить землю! Это битва не за власть, не за президентское кресло, не за Ляшка, это битва за Украину, битва за землю, битва за украинского селянина и будущее украинской державы!» – призвал Олег Ляшко.