Ляшко рассчитывает на село

14.11.2018, Киев, Игорь Петров

Потенциальный кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку городского электората Юго-Востока и следует общеевропейскому тренду участия представителей шоу-бизнеса в политике.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«То, что он претендует на юго-восток – это да. Но он претендует на интеллектуальную часть Юго-Востока, в основном на городское население Юго-Востока, от 30 до 45 лет. Группу, которая недостаточно активна. Но при этом он пытается уловить общеевропейский тренд», – сказал он.

В отличие от него, Олег Ляшко ориентирован на сельский электорат.

«Ляшко откровенно ориентирован на село. Эти вот поцелуи с коровами, постоянная апелляция к сельским корням и пр., попытки развернуть активность в сельской местности дают свои плоды. Походы Ляшко в городскую среду, на восток – на Донбасс, в Мариуполь и пр, не дают того результата, на который он рассчитывал. В этих регионах он не воспринимается как свой», – сказал он.

При этом Ляшко может получить больше голосов, чем показывают данные социологических опросов – многие люди стесняются говорить, что он поддерживают Ляшко, но на выборах они проголосуют за него, считает эксперт.