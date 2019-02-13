13.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Наиболее идеальным кандидатом на пост президента Украины является бывший председатель СБУ Игорь Смешко.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила российская певица Лолита Милявская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вам какой президент из кандидатов нынешних там [на Украине] больше нравится – Павленский, Зеленский, Тимошенко, Порошенко, вот этот, который «брав», Ляшко?» – спросили у певицы.

«Вы знаете, я посмотрела одного человека, фамилия которого Смешко, я первый раз его увидела. Может, я не права, но мне он понравился. У него была абсолютно трезвая позиция, он служил при олигархах каких-то, он знает много всего, он очень корректен, он, по-моему, имеет отношение к разведке, у него очень хорошая риторика, она не пахнет агрессией и войной. Он сказал, что нам [Украине] много чего надо будет проговаривать, делать и встречаться, и идти на компромиссы», – ответила Милевская.

При этом артистка призналась, что особенно её впечатлило то, как Смешко говорил об экономике, в которой она ничего не понимает.

«Я не могу назвать его пророссийским, он с большой любовью к Украине и участвовал во многих разведывательных операциях, и он не скрывал. Честно, из всех понравился, потому что он называл экономистов, которых гнобили, которых за что-то выводили, говорил про ВВП далёкое от меня», – рассказала Лолита.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава СБУ Смешко в одном из эфиров прямо заявил, что украинцы могут желать только «перемоги», тогда как те, кто за «мир любой ценой» – пятая колонна.

Также кандидат обещал построить такую страну, что жители Крыма и ЛДНР сами полезут через кордоны на Украину, как через Берлинскую стену.